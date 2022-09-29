Фінляндія обмежить право росіян на в’їзд до країни

Уряд Фінляндії суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни.

Джерело: уряд Фінляндії

Дослівно: "У четвер, 29 вересня, уряд ухвалить постанову, яка суттєво обмежить право російських громадян на в'їзд до Фінляндії як туристів та використання Фінляндії як транзитної країни під час подорожей до інших частин Шенгенської зони".

Деталі: У заяві уряду також зазначається, що на цьому тижні буде обговорене питання про паркан на кордоні з Росією.

"Уряд отримав інформацію про шляхи посилення контролю на кордоні між Фінляндією та Росією з використанням прикордонного паркану", – сказано в заяві.