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Фінляндія обмежить право росіян на в’їзд до країни

Ольга Глущенко Четвер, 29 вересня 2022, 03:30
Фото: Getty Images

Уряд Фінляндії суттєво обмежить право росіян на в’їзд до країни.

Джерело: уряд Фінляндії

Дослівно: "У четвер, 29 вересня, уряд ухвалить постанову, яка суттєво обмежить право російських громадян на в'їзд до Фінляндії як туристів та використання Фінляндії як транзитної країни під час подорожей до інших частин Шенгенської зони".

Деталі: У заяві уряду також зазначається, що на цьому тижні буде обговорене питання про паркан на кордоні з Росією.

"Уряд отримав інформацію про шляхи посилення контролю на кордоні між Фінляндією та Росією з використанням прикордонного паркану", – сказано в заяві.

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Теми: ФінляндіяРосія
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