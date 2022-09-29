Финляндия ограничит право россиян на въезд в страну

Правительство Финляндии существенно ограничит право россиян на въезд в страну.

Источник: правительство Финляндии

Дословно: "В четверг, 29 сентября, правительство примет постановление, которое существенно ограничит право российских граждан на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии как транзитной страны во время путешествий в другие части Шенгенской зоны".

Детали: В заявлении правительства также отмечается, что на этой неделе будет обсужден вопрос о заборе на границе с Россией.

"Правительство получило информацию о путях усиления контроля на границе между Финляндией и Россией с использованием пограничного забора", - сказано в заявлении.