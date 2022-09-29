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Швейцарські льодовики побили рекорди танення

Ольга Глущенко Четвер, 29 вересня 2022, 05:30
скриншот відео

Швейцарські льодовики тануть рекордно швидко, втративши в цьому році 6% свого обсягу і майже вдвічі перевищивши попередній рекорд 2003 року.

Джерело: Reuters із посиланням на моніторинговий орган GLAMOS

Деталі: Видання уточнює, що спостереження за льодовиками ведеться більше століття.

Цього року танення було настільки екстремальним, що гола скеля, яка залишалася схованою протягом тисячоліть, знову вийшла на поверхню в одному місці, в той час як були знайдені тіла і навіть літак, втрачений в іншому місці в Альпах десятиліття тому.

Інші невеликі льодовики майже зникли.

Більше половини льодовиків в Альпах знаходяться в Швейцарії, де температура зростає приблизно вдвічі швидше, ніж в середньому по світу.

Вчені в Альпах були змушені проводити аварійно-відновлювальні роботи на десятках об'єктів в Альпах, оскільки танення льоду загрожувало зміщенням їхніх вимірювальних стовпів і знищенням даних.

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Великі втрати цього року, які склали близько 3 кубічних кілометрів льоду, стали наслідком дуже невеликої кількості снігу взимку в поєднанні зі спекотною погодою. Снігопади поповнюють втрачений щоліта лід і допомагають захистити льодовики від подальшого танення, відбиваючи сонячне світло назад в атмосферу.

Якщо викиди парникових газів продовжуватимуть зростати, очікується, що до 2100 року льодовики Альп втратять понад 80% своєї нинішньої маси.

Згідно з доповіддю Міжурядової групи експертів ООН з питань зміни клімату за 2019 рік, багато з них зникне незалежно від того, які заходи щодо скорочення викидів будуть вжиті зараз, через глобальне потепління, спричинене минулими викидами.

Теми: клімат
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