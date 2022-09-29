Швейцарські льодовики побили рекорди танення
Швейцарські льодовики тануть рекордно швидко, втративши в цьому році 6% свого обсягу і майже вдвічі перевищивши попередній рекорд 2003 року.
Джерело: Reuters із посиланням на моніторинговий орган GLAMOS
Деталі: Видання уточнює, що спостереження за льодовиками ведеться більше століття.
Цього року танення було настільки екстремальним, що гола скеля, яка залишалася схованою протягом тисячоліть, знову вийшла на поверхню в одному місці, в той час як були знайдені тіла і навіть літак, втрачений в іншому місці в Альпах десятиліття тому.
Інші невеликі льодовики майже зникли.
Більше половини льодовиків в Альпах знаходяться в Швейцарії, де температура зростає приблизно вдвічі швидше, ніж в середньому по світу.
Вчені в Альпах були змушені проводити аварійно-відновлювальні роботи на десятках об'єктів в Альпах, оскільки танення льоду загрожувало зміщенням їхніх вимірювальних стовпів і знищенням даних.
Великі втрати цього року, які склали близько 3 кубічних кілометрів льоду, стали наслідком дуже невеликої кількості снігу взимку в поєднанні зі спекотною погодою. Снігопади поповнюють втрачений щоліта лід і допомагають захистити льодовики від подальшого танення, відбиваючи сонячне світло назад в атмосферу.
Якщо викиди парникових газів продовжуватимуть зростати, очікується, що до 2100 року льодовики Альп втратять понад 80% своєї нинішньої маси.
Згідно з доповіддю Міжурядової групи експертів ООН з питань зміни клімату за 2019 рік, багато з них зникне незалежно від того, які заходи щодо скорочення викидів будуть вжиті зараз, через глобальне потепління, спричинене минулими викидами.