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Швейцарские ледники побили рекорды таяния

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 05:30
скриншот видео

Швейцарские ледники тают рекордно быстро, потеряв в этом году 6% своего объема и почти вдвое превысив предыдущий рекорд 2003 года.

Источник: Reuters со ссылкой на мониторинговый орган GLAMOS

Детали: Издание уточняет, что наблюдение за ледниками ведется более века.

В этом году таяние было настолько экстремальным, что голая скала, которая оставалась скрытой в течение тысячелетий, снова вышла на поверхность в одном месте, в то время как были найдены тела и даже самолет, потерянный в другом месте в Альпах десятилетия назад.

Другие небольшие ледники почти исчезли.

Более половины ледников в Альпах находятся в Швейцарии, где температура растет примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру.

Ученые в Альпах были вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы на десятках объектов в Альпах, поскольку таяние льда угрожало смещением их измерительных столбов и уничтожением данных.

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Большие потери в этом году, которые составили около 3 кубических километров льда, стали следствием очень небольшого количества снега зимой в сочетании с жаркой погодой. Снегопады пополняют потерянный каждое лето лед и помогают защитить ледники от дальнейшего таяния, отражая солнечный свет обратно в атмосферу.

Если выбросы парниковых газов будут продолжать расти, ожидается, что к 2100 году ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата за 2019 год, многие из них исчезнут независимо от того, какие меры по сокращению выбросов будут приняты сейчас, из-за глобального потепления, вызванного прошлыми выбросами.

Темы: климат
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