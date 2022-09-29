Українці в рейтингу Time: два міністри і жінка-математик

До рейтингу Time100 Next зі ста людей, які "змінюють майбутнє світу" увійшли два українські міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков – та українська математик Марина В'язовська.

Джерело: журнал TIME

Деталі: Щороку TIME публікує рейтинг TIME100 Next.

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До списку TIME100 Next 2022 року увійшли музиканти, медики, урядовці, лідери рухів, а також відомі викривачі корупції та топ-менеджери компаній – всі вони були відібрані журналістами TIME на основі репортажів.

TIME визначив переможців рейтингу за п’ятьма категоріями: "Митці", "Феномени", "Новатори", "Лідери", "Адвокати".

У список "Новаторів" увійшов міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, якого відзначили за внесок у впроваджені нових технологій у країні.

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков увійшов до списку "Лідерів".

Федоров став міністром ще у серпні 2019 року. До цього він керував digital-напрямком передвиборчого штабу Зеленського.

Кубраков після парламентських виборів 2019 року став нардепом від партії "Слуга народу". Згодом був призначений очільником "Укравтодору", а у травні 2021 року став міністром інфраструктури.

Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду – медаль Філдса, яку вручають раз на чотири роки.

"Докази В'язівської тісно пов'язані з кодами виправлення помилок, які використовуються у стільникових телефонах, космічних кораблях та Інтернеті, і одного разу вони можуть встановити більш чіткі зв'язки в багатьох формах зв'язку", – написали в TIME.