Украинцы в рейтинге Time: два министра и женщина-математик

В рейтинг Time100 Next из ста людей, которые "меняют будущее мира" вошли два украинских министра – Михаил Федоров и Александр Кубраков – и украинский математик Марина Вязовская.

Источник: журнал TIME

Детали: Ежегодно TIME публикует рейтинг TIME100 Next.

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В список TIME100 Next 2022 года вошли музыканты, медики, чиновники, лидеры движений, а также известные обличители коррупции и топ-менеджеры компаний – все они были отобраны журналистами TIME на основе репортажей.

TIME определил победителей рейтинга по пяти категориям: "Творцы", "Феномены", "Новаторы", "Лидеры", "Адвокаты".

В список "Новаторов" вошел министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, которого отметили за вклад во внедрении новых технологий в стране.

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков вошел в список "Лидеров".

Федоров стал министром в августе 2019 года. До этого он руководил digital-направлением предвыборного штаба Зеленского.

Кубраков после парламентских выборов 2019 года стал нардепом от партии "Слуга народа". Позже был назначен главой "Укравтодора", а в мае 2021 года стал министром инфраструктуры.

Украинка Марина Вязовская получила самую престижную математическую награду – медаль Филдса, которую вручают раз в четыре года.

"Доказательства Вязовской тесно связаны с кодами исправления ошибок, которые используются в сотовых телефонах, космических кораблях и Интернете, и однажды они могут установить более четкие связи во многих формах связи", – написали в TIME.