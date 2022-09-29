Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Четвер, 29 вересня 2022, 07:18
розбита російська техніка, фото: Генштаб

Українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя  та Успенівки;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог на цьому напрямку здійснив понад 45 вильотів БпЛА.

Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат у живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року.

ВІДЕО ДНЯ

Також противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.

Ворог продовжує зазнавати втрат. 27 вересня поточного року на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетними військами і артилерією за добу уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один – з паливо-мастильними матеріалами.

Теми: Збройні силивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

доповнено, фотоУ Миколаєві через обстріл стався вибух біля зупинки: 3 загиблих, 12 поранених

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

відеоУкраїна виміняла ще 4 морпіха та 2 цивільних

НАТО про "Північні потоки": Умисна атака зустріне рішучу відповідь

Депутатів кличуть в Кремль, де в п'ятницю Путін "приєднуватиме нові території"

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ вдарили по 10 районах зосередження ворога – оперативне командування
За визволення Харківщини Зеленський нагородив 320 військових
Окупант, який тікав з Ізюма, скаржиться, що його не пускали в РФ, доки не погодиться воювати далі
Останні новини
20:01
На Івано-Франківщині чоловік викрав скриньку з коштами для онкохворої дитини – його судили
19:50
Актор з "Зоряних війн" збиратиме кошти на безпілотники для ЗСУ
19:49
Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ
19:37
Інфляція в Німеччині може досягти рекордного за 70 років рівня
19:23
Очільник Міноборони Болгарії: поки я на посаді, Україна не отримає важку зброю
19:13
Prozorro.Продажі проводитиме аукціони з продажу бурштину
19:08
фото, відеоДоброволець ЗСУ і кандидат у депутати Болгарії облив посольство РФ червоною фарбою
19:02
Аграрії про ситуацію на ринку: Сектор стоїть перед колапсом, наступний рік буде гірший за цей
19:00
доповнено, фотоУ Миколаєві через обстріл стався вибух біля зупинки: 3 загиблих, 12 поранених
18:49
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 11 населених пунктів – Генштаб
Усі новини...