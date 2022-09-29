ВСУ отбили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов – сводка

Украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадало более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Юрьевка, Марьинка, Кривой Рог, Вышетарасовка, Николаев и Терновые Поды.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодязное;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закитное, Диброва, Озерное и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Новоукраинки, Нескучного, Временки, Железнодорожного, Гуляйполя, Чаривного, Красного, Новополя и Успеновки;

на Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг на этом направлении совершил более 45 вылетов БПЛА.

Российское военное руководство продолжает принимать меры по пополнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

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Также противник продолжает направлять в районы ведения боевых действий только что отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Кроме этого, надлежащей огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.

Враг продолжает нести потери. 27 сентября текущего года на Запорожском направлении в районе населенного пункта Токмак, Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава противника уточняются.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один – с горюче-смазочными материалами.