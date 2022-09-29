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Росіяни вдарили ракетами по житлових кварталах Дніпра, є загиблі й поранені

Олена РощінаЧетвер, 29 вересня 2022, 08:11

У ніч на 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро, відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. 

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На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета...

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали – шукають людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути й діти".

Деталі: У місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових.

ВІДЕО ДНЯ

Зазнав руйнувань ринок, пошкоджено автобуси, автівки та лінії електропередач. 

Теми: Дніпровійна
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