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Россияне ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие и раненые

Елена РощинаЧетверг, 29 сентября 2022, 08:11

В ночь на 29 сентября российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр, известно о троих погибших и пятерых раненых.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам.

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Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета.

Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы – ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети".

Детали: В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных.

ВИДЕО ДНЯ

Подвергся разрушениям рынок, повреждены автобусы, автомобили и линии электропередач.

Темы: Днепрвойна
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