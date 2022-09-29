Харківщина: у Куп'янському районі були обстріли, на лінії зіткнення – бої

У Харківській області російські війська продовжують обстріли мирного населення територій, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Росією.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли мирного населення територій, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ.

Так, в Куп'янському районі були обстріляні села Дворічна, Грушівка, Сенькове та Колодязне. В Харківському – Стрілеча та Красне. В Богодухівському – Соснівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі".

Деталі: За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями були госпіталізовані 7 людей в Куп'янському районі. В Ізюмському районі підірвався на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.

На деокупованих територіях продовжується розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Українські захисники завдають ворогу вогневого ураження, знищуючи живу силу і техніку, додав Синєгубов.