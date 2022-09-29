Харьковщина: в Купянском районе были обстрелы, на линии столкновения – бои

В Харьковской области российские войска продолжают обстрелы мирного населения территорий, прилегающих к линии столкновения и границе с Россией.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы мирного населения территорий, прилегающих к линии столкновения и границы с РФ.

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Так, в Купянском районе были обстреляны села Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное. В Харьковском – Стрелка и Красное. В Богодуховском – Сосновка. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары".

Детали: По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями были госпитализированы 7 человек в Купянском районе. В Изюмском районе подорвался на мине и получил ранение 26-летний мужчина.

На деоккупированных территориях продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 586 взрывоопасных предметов.

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На линии столкновения продолжаются боевые действия. Украинские защитники наносят врагу огневой поражение, уничтожая живую силу и технику, добавил Синегубов.