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В Мелітополі підірвали авто колаборантки, яка відповідає за "освіту" – мер

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 09:14
Олена Шапурова, Фото: 1news.zp.ua

В захопленому росіянами Мелітополі вибухнуло авто колаборантки Олени Шапурової, яка очолює "департамент освіти" окупантів, за попередньою інформацією, жінка вижила. 

Джерело: мер міста Іван Федоров в Telegram, пресслужба Запорізької міської прокуратури

Деталі: За його словами, вибух пролунав в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу.

Пряма мова: "Уточнена інформація від сил спротиву: підгоріло авто місцевої топ-колаборантки Олени Шапурової. 

Особа, яка в мирному житті прославилась численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє "покликання": очолила окупаційний "департамент освіти" й всіляко допомагала окупантам насаджувати російський режим "освіти". За словами очевидців, зрадниця жива, проте злякалась до напівсмерті".

Довідково: 5 травня Запорізька міська прокуратура повідомила, що директорку коледжу Олену Шапурову підозрюють у колабораціонізмі. За даними слідства, у березні вона добровільно погодилась очолити незаконно створений на окупованій території орган освіти. Так звана "начальниця" вимагала від освітян організувати навчальний процес за програмою країни-агресора.

Теми: Мелітопольвибухосвітапартизани
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