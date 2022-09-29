В Мелитополе взорвали авто коллаборантки, которая отвечает за "образование" – мэр

В захваченном россиянами Мелитополе взорвалось авто коллаборантки Елены Шапуровой, которая возглавляет "департамент образования" оккупантов, по предварительной информации, женщина выжила.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram, пресс-служба Запорожской городской прокуратуры

Детали: По его словам, взрыв прогремел в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа.

Прямая речь: "Уточненная информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой.

Человек, который в мирной жизни прославился многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашел свое "призвание": возглавил оккупационный "департамент образования" и всячески помогал оккупантам насаждать российский режим "образования". По словам очевидцев, предательница жива, однако испугалась до полусмерти".

Справка: 5 мая Запорожская городская прокуратура сообщила, что директора колледжа Елену Шапурову подозревают в коллаборационизме. По данным следствия, в марте она добровольно согласилась возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования. Так называемая "начальница" требовала от педагогов организовать учебный процесс по программе страны-агрессора.