Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мелитополе взорвали авто коллаборантки, которая отвечает за "образование" – мэр

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 09:14
В Мелитополе взорвали авто коллаборантки, которая отвечает за образование – мэр
Елена Шапурова, Фото: 1news.zp.ua

В захваченном россиянами Мелитополе взорвалось авто коллаборантки Елены Шапуровой, которая возглавляет "департамент образования" оккупантов, по предварительной информации, женщина выжила. 

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram, пресс-служба Запорожской городской прокуратуры

Детали: По его словам, взрыв прогремел в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа.

Реклама:

Прямая речь: "Уточненная информация от сил сопротивления: подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой. 

Человек, который в мирной жизни прославился многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашел свое "призвание": возглавил оккупационный "департамент образования" и всячески помогал оккупантам насаждать российский режим "образования". По словам очевидцев, предательница жива, однако испугалась до полусмерти".

Справка: 5 мая Запорожская городская прокуратура сообщила, что директора колледжа Елену Шапурову подозревают в коллаборационизме. По данным следствия, в марте она добровольно согласилась возглавить незаконно созданный на оккупированной территории орган образования. Так называемая "начальница" требовала от педагогов организовать учебный процесс по программе страны-агрессора.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мелитопольвзрывобразованиепартизаны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: