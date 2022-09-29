Генштаб: ЗСУ за добу збили 4 ракети й 6 безпілотників, вбили 430 загарбників
Четвер, 29 вересня 2022, 09:19
Генеральний штаб Збройних сил України підрахував, що Росія за останню добу втратила у війні близько 430 військовослужбовців, 6 безпілотників, 13 танків, 20 ББМ тощо.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 58 580 (+430) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2 325 (+13) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4 909 (+20) од;
- артилерійських систем – 1385 (+4) од;
- РСЗВ – 331 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 175 (+0) од;
- літаків – 262 (+0) од;
- гелікоптерів – 224 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6);
- крилаті ракети ‒ 246 (+4);
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 751 (+9) од;
- спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
Дані уточнюються.