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Генштаб: ЗСУ за добу збили 4 ракети й 6 безпілотників, вбили 430 загарбників

Четвер, 29 вересня 2022, 09:19

Генеральний штаб Збройних сил України підрахував, що Росія за останню добу втратила у війні близько 430 військовослужбовців, 6 безпілотників, 13 танків, 20 ББМ тощо.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 58 580 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 325 (+13) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 909 (+20) од;
  • артилерійських систем – 1385 (+4) од;
  • РСЗВ – 331 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 175 (+0) од;
  • літаків – 262 (+0) од;
  • гелікоптерів – 224 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 246 (+4);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 751 (+9) од;
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Дані уточнюються.

 

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