Генштаб: ВСУ за сутки сбили 4 ракеты и 6 беспилотников, убили 430 захватчиков
Четверг, 29 сентября 2022, 09:19
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что Россия за последние сутки потеряла в войне около 430 военнослужащих, 6 беспилотников, 13 танков, 20 ББМ и тому подобное.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери РФ с 24.02 по 29.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 58 580 (+430) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2 325 (+13) ед;
- боевых бронированных машин – 4 909 (+20) ед;
- артиллерийских систем – 1 385 (+4) ед;
- РСЗО – 331 (+0) ед;
- средства ПВО – 175 (+0) ед;
- самолетов – 262 (+0) ед;
- вертолетов – 224 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6);
- крылатые ракеты – 246 (+4);
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+9) ед;
- специальная техника – 131 (+0).
Данные уточняются.