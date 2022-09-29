Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: ВСУ за сутки сбили 4 ракеты и 6 беспилотников, убили 430 захватчиков

Четверг, 29 сентября 2022, 09:19

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что Россия за последние сутки потеряла в войне около 430 военнослужащих, 6 беспилотников, 13 танков, 20 ББМ и тому подобное.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Реклама:

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 29.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 58 580 (+430) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2 325 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 909 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 1 385 (+4) ед;
  • РСЗО – 331 (+0) ед;
  • средства ПВО – 175 (+0) ед;
  • самолетов – 262 (+0) ед;
  • вертолетов – 224 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6);
  • крылатые ракеты – 246 (+4);
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+9) ед;
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

 

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: