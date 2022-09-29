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Генштаб: ВСУ за сутки сбили 4 ракеты и 6 беспилотников, убили 430 захватчиков

Четверг, 29 сентября 2022, 09:19

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что Россия за последние сутки потеряла в войне около 430 военнослужащих, 6 беспилотников, 13 танков, 20 ББМ и тому подобное.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 29.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 58 580 (+430) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2 325 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 909 (+20) ед;
  • артиллерийских систем – 1 385 (+4) ед;
  • РСЗО – 331 (+0) ед;
  • средства ПВО – 175 (+0) ед;
  • самолетов – 262 (+0) ед;
  • вертолетов – 224 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6);
  • крылатые ракеты – 246 (+4);
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+9) ед;
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

 

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