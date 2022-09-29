Генштаб: ВСУ за сутки сбили 4 ракеты и 6 беспилотников, убили 430 захватчиков

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что Россия за последние сутки потеряла в войне около 430 военнослужащих, 6 беспилотников, 13 танков, 20 ББМ и тому подобное.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери РФ с 24.02 по 29.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 58 580 (+430) человек ликвидировано;

танков ‒ 2 325 (+13) ед;

боевых бронированных машин – 4 909 (+20) ед;

артиллерийских систем – 1 385 (+4) ед;

РСЗО – 331 (+0) ед;

средства ПВО – 175 (+0) ед;

самолетов – 262 (+0) ед;

вертолетов – 224 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 995 (+6);

крылатые ракеты – 246 (+4);

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 751 (+9) ед;

специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.