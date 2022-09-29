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Від мобілізації в РФ втекли вже більше людей, ніж задіяли для війни у лютому – розвідка Британії

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 09:25

За даними британської розвідки, за тиждень з оголошення в Росії мобілізації з країни втекло вже більше людей, ніж було в угрупованні російських військ на початку повтомасштабного нападу на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 29 вересня. 

"За сім днів відтоді, як президент Путін оголосив "часткову мобілізацію", спостерігається доволі масовий виїзд з країни росіян, які хочуть її уникнути. Точні цифри невідомі, але це, скоріш за все, вже більше, ніж загальна чисельність угрупування, яке РФ розгорнула для вторгнення у лютому 2022 року", - зазначає розвідка.

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При цьому, наскільки відомо, серед втікачів переважають найбільш заможні й освічені люди. 

"Якщо додати це до фактору тих резервістів, яких все ж мобілізують - внутрішній економічний вплив меншої доступності трудового ресурсу та прискорення "відтоку мізків", скоріш за все, ставатиме все більш значним", - додають в огляді. 

В попередньому огляді, що був присвячений ситуації на фронті, розвідка зазначала, що російські сили через політичний тиск продовжуть спроби наступу на Бахмут, замість того, щоб зміцнювати свої фланги.

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Теми: Росіямобілізаціявійнарозвідка
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