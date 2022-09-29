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От мобилизации в РФ сбежали уже больше людей, чем задействовали для войны в феврале – разведка Британии

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 09:25

По данным британской разведки, за неделю из объявления в России мобилизации из страны сбежало возможно уже больше людей, чем было в группировке российских войск в начале полномасштабного нападения на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре 29 сентября.

"За семь дней с тех пор, как президент Путин объявил "частичную мобилизацию", наблюдается достаточно массовый выезд из страны россиян, которые хотят избежать призова. Точные цифры неизвестны, но это, скорее всего, уже больше, чем общая численность развернутой РФ группировки для вторжения в феврале 2022 года", – отмечает разведка.

При этом, насколько известно, среди беглецов преобладают наиболее состоятельные и образованные люди.

"Если добавить это к фактору тех резервистов, которых все же мобилизуют - внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение "оттока мозгов", скорее всего, будет становиться все более значительным", - добавляют в обзоре.

В предыдущем обзоре, посвященном ситуации на фронте, разведка отмечала, что российские силы из-за политического давления продолжают попытки наступления на Бахмут, вместо того, чтобы укреплять свои фланги.

Темы: Росcиямобилизациявойнаразведка
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