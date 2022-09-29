Миколаїв вночі зазнав удару, пошкоджено музей і навчальний заклад

У ніч на 29 вересня місто Миколаїв знову зазнало ракетного удару з боку росіян, пошкоджено цивільні об’єкти.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, міський голова миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Кіма: "Вночі, 29 вересня, близько 02:33, Миколаїв зазнав удару, попередньо ракетою типу С-300. Відомо про влучання по відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема музей та навчальний заклад. Постраждалих немає".

Деталі: Фахівці обстежують місце обстрілу.

Крім того, лизько 02:25 обстрілів зазнало смт Березнегувате в Баштанському районі Миколаївської області. Внаслідок обстрілів зруйновано складську будівлю. Також пошкоджено приватні будинки, об'єкти торгівлі й приватного підприємства. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

28 вересня о 18:46 обстріли були у с. Червоний Яр, о 22:47 вибухи лунали на околицях с. Лепетиха. Постраждалих та руйнувань немає.

ВІДЕО ДНЯ

З 16:00 до 17:00 в середу були обстріли с. Широке. Влучання за межами населеного пункту – в сільгосппідприємство, городи та дороги. Постраждалих та руйнувань немає.