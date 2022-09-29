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Николаев ночью подвергся удару, поврежден музей и учебное заведение

Елена РощинаЧетверг, 29 сентября 2022, 09:38

В ночь на 29 сентября город Николаев снова подвергся ракетному удару со стороны россиян, повреждены гражданские объекты.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Кима: "Ночью, 29 сентября, около 02:33, Николаев подвергся удару, предварительно ракетой типа С-300. Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное заведение. Пострадавших нет".

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Детали: Специалисты обследуют место обстрела.

Кроме того, около 02:25 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое в Баштанском районе Николаевской области. В результате обстрелов разрушено складское здание. Также повреждены частные дома, торговые объекты и частное предприятие. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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28 сентября в 18:46 обстрелы произошли в с. Красный Яр, в 22:47 взрывы раздавались в окрестностях с. Лепетиха. Пострадавших и разрушений нет.

С 16:00 до 17:00 в среду были обстрелы с. Широкое. Попадание за пределами населенного пункта – в сельхозпредприятие, огороды и дороги. Пострадавших и разрушений нет.

Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
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