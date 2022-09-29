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Швеція посилила заходи безпеки довкола АЕС після інцидентів на газопроводах "Північний потік"

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 09:50

Швеція посилила заходи безпеки довкола своїх атомних електростанцій після витоків на гілках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

На найбільшій АЕС країни – Рінґгальській, як і Форсмаркській, запровадили посилений режим спостереження. 

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"Ми вирішили, що такий крок потрібен з огляду на ситуацію у світі і, зокрема, те, що днями сталося у Балтійському морі", - прокоментувала представниця пресслужби.

Режим посиленої безпеки діяв на станціях і раніше цього року, але пізніше його скасували. 

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

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У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Водночас, РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму".

Дивіться більше у відеоблозі "ЄП" про газовий план Путіна з шантажу друзів України у Європі.

Теми: ШвеціяРосіягазАЕС
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