Швеція посилила заходи безпеки довкола АЕС після інцидентів на газопроводах "Північний потік"

Швеція посилила заходи безпеки довкола своїх атомних електростанцій після витоків на гілках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

На найбільшій АЕС країни – Рінґгальській, як і Форсмаркській, запровадили посилений режим спостереження.

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"Ми вирішили, що такий крок потрібен з огляду на ситуацію у світі і, зокрема, те, що днями сталося у Балтійському морі", - прокоментувала представниця пресслужби.

Режим посиленої безпеки діяв на станціях і раніше цього року, але пізніше його скасували.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

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У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Водночас, РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму".

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