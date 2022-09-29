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Швеция ужесточила меры безопасности вокруг АЭС после инцидентов на газопроводах "Северный поток"

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 09:50

Швеция ужесточила меры безопасности вокруг своих атомных электростанций после утечек на ветвях газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

На крупнейшей АЭС страны – Ринггальской, как и Форсмаркской, был введен усиленный режим наблюдения.

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"Мы решили, что такой шаг нужен, учитывая ситуацию в мире и, в частности, то, что на днях произошло в Балтийском море", - прокомментировала представительница прессслужбы.

Режим усиленной безопасности действовал на станциях и раньше в этом году, но позже был отменен.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

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В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что причиной могла быть диверсия.

В то же время, РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма".

Смотрите подробнее в видеоблоге ЕП о газовом плане Путина для шантажа друзей Украины в Европе.

Темы: ШвецияРосcиягазАЭС
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