Швеция ужесточила меры безопасности вокруг АЭС после инцидентов на газопроводах "Северный поток"
Швеция ужесточила меры безопасности вокруг своих атомных электростанций после утечек на ветвях газопровода "Северный поток" в Балтийском море.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
На крупнейшей АЭС страны – Ринггальской, как и Форсмаркской, был введен усиленный режим наблюдения.
"Мы решили, что такой шаг нужен, учитывая ситуацию в мире и, в частности, то, что на днях произошло в Балтийском море", - прокомментировала представительница прессслужбы.
Режим усиленной безопасности действовал на станциях и раньше в этом году, но позже был отменен.
Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.
В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что причиной могла быть диверсия.
В то же время, РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма".
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