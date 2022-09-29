Трагедія 2 травня в Одесі: справа Фучеджі, який втік до Росії, пішла до суду

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника керівника ГУ МВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджі за обвинуваченням в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

Джерело: ДБР

Деталі: Обвинувальний (звинувачувальний) акт скеровано до суду.

За даними слідства, високопосадовець керував представниками громадського руху "Антимайдан", які 2 травня 2014 року у центральній частині міста Одеси влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми, знищували майно. Їхні дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, 4 травня 2014 року через умисну бездіяльність Дмитра Фучеджі, якого після заворушень у місті призначили виконувачем обов’язків начальника ГУ МВС України в Одеській області, антимайданівці захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників.

При цьому Фучеджі віддав усний наказ відкрити камери ІТТ Одеського міського управління та звільнити затриманих, наголошує ДБР.

Дослівно ДБР: "Матеріалами досудового розслідування повністю спростована версія подій 2 травня 2014 року в м. Одесі, озвучена 5 травня 2021 року самим Дмитром Фучеджі на неформальному заході за участі членів Радбезу ООН, організованого делегацією РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Його версія подій постійно поширювалась та підтримувалась представниками держави-агресора, а також розповсюджувалась у всіх проросійських ЗМІ, з метою формування у всього цивілізованого світу хибного уявлення про трагічні події травня 2014 року у місті Одесі та просування власних пропагандистських наративів у міжнародних установах та організаціях як таких, що начебто заслуховувалися на засіданні Ради Безпеки ООН під цинічною назвою: "Одеса 7 років після: неонацизм і насильницький націоналізм як чинники конфлікту в Україні".

Деталі: Фучеджі звинувачують в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, пособництві захопленню будівлі органу державної влади та у впливі на працівника правоохоронного органу з метою добитися прийняття незаконного рішення у 2014 році (ч. 2 ст. 294; ч. 2 ст. 364; ст. 341; ч. 2 ст. 343 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

За даними слідства, у травні 2014 року Фучеджі втік до так званої "Придністровської Молдавської Республіки", звідки переїхав на постійне місце проживання до Російської Федерації. У 2017 році отримав російське громадянство.

Процесуальне керівництво здійснював Офіс генерального прокурора.