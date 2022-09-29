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Трагедия 2 мая в Одессе: дело Фучеджи, который сбежал в Россию, пошло в суд

Елена РощинаЧетверг, 29 сентября 2022, 10:00

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя ГУ МВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Источник: ГБР

Детали: Обвинительный акт направлен в суд.

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По данным следствия, чиновник руководил представителями общественного движения "Антимайдан", которые 2 мая 2014 года в центральной части города Одессы устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы, уничтожали имущество. Их действия привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Кроме того, 4 мая 2014 года из-за умышленного бездействия Дмитрия Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили исполняющим обязанности начальника ГУ МВД Украины в Одесской области, антимайдановцы захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников.

При этом Фучеджи отдал устный приказ открыть камеры ИВС Одесского городского управления и освободить задержанных, отмечает ГБР.

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Дословно ГБР: "Материалами досудебного расследования полностью опровергнута версия событий 2 мая 2014 года в г. Одессе, озвученная 5 мая 2021 года самим Дмитрием Фучеджи на неформальном мероприятии с участием членов Совбеза ООН, организованного делегацией РФ.

Его версия событий постоянно распространялась и поддерживалась представителями государства-агрессора, а также распространялась во всех пророссийских СМИ, с целью формирования у всего цивилизованного мира ошибочного представления о трагических событиях мая 2014 года в городе Одессе и продвижения собственных пропагандистских нарративов в таких международных учреждениях и организациях как таких, которые якобы заслушивались на заседании Совета Безопасности ООН под циничным названием: "Одесса 7 лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как факторы конфликта в Украине".

Детали: Фучеджи обвиняют в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, пособничестве захвату здания органа государственной власти и в воздействии на работника правоохранительного органа с целью добиться принятия незаконного решения в 2014 году (ч. 2 ст. 294; ч. 2 ст. 364; ст. 341; ч.2 ст.343 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По данным следствия, в мае 2014 года Фучеджи сбежал в так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику", откуда переехал на постоянное место проживания в Российскую Федерацию. В 2017 году получил российское гражданство.

Процессуальное управление осуществлял Офис генерального прокурора.

Темы: ОдессаГБР
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