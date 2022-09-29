Група Єрмака-Макфола пояснила тонкощі визнання РФ державою – спонсором тероризму

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ на тему "Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Пояснюється, що в цьому документі докладно пояснюються суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна – спонсор тероризму". Зазначається, що експерти робочої групи спрогнозували ризики та запропонували потенційні стратегії пом'якшення багатьох із них.

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У документі наводяться фактичні дані, що підтверджують відповідність дій Російської Федерації визначенню "тероризм". На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж "спонсорування тероризму", оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили, ключова інституція російської держави.

Дослівно: "Вид, масштаби та мета навмисного, політично мотивованого насильства, яке Росія застосовує проти українських некомбатантів, шокують. Держсекретар США має визнати Російську Федерацію державою – спонсором тероризму. Аналогічний крок має зробити уряд Канади.

Експерти детально описують основні наслідки: обмеження на проведення транзакцій, втрата суверенного імунітету, вторинні санкції, індивідуальні санкції, символічний вплив.

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Таке визнання посилить тиск з метою включення Росії до чорного списку групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Визнання також обмежить допомогу від Сполучених Штатів та від організацій, членом яких є США; буде заборонено весь експорт і продаж зброї; ще більше посилиться контроль над експортом, реекспортом і передачею товарів подвійного використання; будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження.

Присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дало змогу США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору. Надавши РФ статус держави – спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією. Така загроза вторинних санкцій збільшить імовірність дотримання вже наявних санкцій, таким чином посиливши їхню ефективність.

Присвоєння такого статусу значно підвищило б рівень контролю з боку міжнародних контрагентів за багатьма російськими юридичними та фізичними особами приватного сектору. Потенційні ділові партнери мають бути особливо уважними у своїй належній перевірці та процедурі "Знай свого клієнта" (KYC)…

Враховуючи високу ціну за свідчення про терористичні акти та бездіяльність у відповідь, санкційна група Єрмака-Макфола вважає, що переваги від присвоєння Російській Федерації статусу держави – спонсора тероризму більші за ризики, які можна пом’якшити".