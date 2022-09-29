Группа Ермака-Макфола объяснила тонкости признания РФ государством - спонсором терроризма

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России разработала пятый документ на тему "Дело о признании Российской Федерации государством - спонсором терроризма".

Источник: Офис президента

Детали: Объясняется, что в этом документе подробно объясняются суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна - спонсор терроризма". Отмечается, что эксперты рабочей группы спрогнозировали риски и предложили потенциальные стратегии смягчения многих из них.

Реклама:

В документе приводятся фактические данные, подтверждающие соответствие действий Российской Федерации определению "терроризм". На практике преступления России в Украине фактически больше, чем "спонсирование терроризма", поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевой институт российского государства.

Дословно: "Вид, масштабы и цель умышленного, политически мотивированного насилия, которое Россия применяет против украинских некомбатантов, шокируют. Госсекретарь США должен признать Российскую Федерацию государством - спонсором терроризма. Аналогичный шаг должно сделать правительство Канады.

Эксперты подробно описывают основные последствия: ограничения на проведение транзакций, потеря суверенного иммунитета, вторичные санкции, индивидуальные санкции, символическое влияние.

ВИДЕО ДНЯ

Такое признание усилит давление с целью включения России в черный список группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Признание также ограничит помощь от Соединенных Штатов и от организаций, членом которых являются США; будет запрещен весь экспорт и продажа оружия; еще больше усилится контроль над экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования; будут введены дополнительные финансовые ограничения.

Присвоение такого статуса России облегчило бы и позволило бы США наложить вторичные санкции на третьих лиц, осуществляющих операции с российским государством и субъектами частного сектора. Предоставив РФ статус государства - спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любое государство, которое продолжит сотрудничать с Россией. Такая угроза вторичных санкций увеличит вероятность соблюдения уже существующих санкций, таким образом усилив их эффективность.

Присвоение такого статуса значительно повысило бы уровень контроля со стороны международных контрагентов за многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора. Потенциальные деловые партнеры должны быть особенно внимательными в своей надлежащей проверке и процедуре "Знай своего клиента" (KYC)...

Учитывая высокую цену за свидетельства о террористических актах и бездействие в ответ, санкционная группа Ермака-Макфола считает, что преимущества от присвоения Российской Федерации статуса государства - спонсора терроризма больше рисков, которые можно смягчить".