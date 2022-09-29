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Захід намагається залучити Індію і Китай, щоб переконати Путіна не застосовувати ядерну зброю - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 10:37

Країни Заходу на тлі погроз з РФ застосувати ядерну зброю активізували зусилля для того, щоб залучити до тиску на Путіна інші країни, зокрема у Тихоокеанському регіоні. 

Про це йдеться у матеріалі Politico на основі спілкування з джерелами, пише "Європейська правда".

Захід намагається об’єднати більше країн у тому, щоби подати президенту РФ чіткий сигнал, що застосування ядерної зброї буде мати дуже жорстку економічну й дипломатичну відповідь навіть від тих країн, які Росія вважає дружніми. В адміністрації Байдена та експертних колах вважають, що особливо важливо задіяти Індію та Китай.

Представник Держдепу, що спілкувався на умовах анонімності, розповів, що американські дипломати вже працюють з країнами Тихоокеанського регіону, закликаючи їх тиснути на Путіна й переконувати його облишити ідеї про ядерну зброю. Співрозмовник розповів, що розмови велися з низкою країн, "як союзників, партнерів так і навпаки". 

Посадовці США вважають, що вагомим аргументом для Путіна буде позиція президента Китаю Сі Цзіньпіна та прем’єра Індії Нарендри Моді. 

Білий дім стривожений ядерною риторикою у Росії, але поки США не бачили доказів того, що Росія справді збирається використати ядерну зброю. У розвідці вважають, що це не зміниться і після оголошення результатів псевдореферендумів на окупованих РФ територіях України. 

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Теми: ПутінІндіяКитайядерна зброя
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