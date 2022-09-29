Запад пытается привлечь Индию и Китай, чтобы убедить Путина не применять ядерное оружие - СМИ

Страны Запада на фоне угроз из РФ применить ядерное оружие активизировали усилия для того, чтобы привлечь к давлению на Путина другие страны, в частности в Тихоокеанском регионе.

Об этом говорится в материале Politico на основе общения с источниками, пишет "Европейская правда".

Запад пытается объединить больше стран в том, чтобы подать президенту РФ четкий сигнал, что применение ядерного оружия будет иметь очень жесткий экономический и дипломатический ответ даже от тех стран, которые Россия считает дружественными. В администрации Байдена и экспертных кругах считают, что особенно важно задействовать Индию и Китай.

Представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности, рассказал, что американские дипломаты уже работают со странами Тихоокеанского региона, призывая их давить на Путина и убеждать его отказаться от идеи о ядерном оружии. Собеседник рассказал, что разговоры велись с рядом стран, "как союзников, партнеров, так и наоборот".

Чиновники США считают, что весомым аргументом для Путина будет позиция президента Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.

Белый дом встревожен ядерной риторикой в России, но пока США не видели доказательств того, что Россия действительно собирается использовать ядерное оружие. В разведке считают, что это не изменится и после объявления результатов псевдореферендумов на оккупированных РФ территориях Украины.

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