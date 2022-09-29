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СБУ ідентифікувала генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 10:55
СБУ ідентифікувала генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь і штурмувати Азовсталь
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – "Азовсталь".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу зс РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

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За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

У його підпорядкування входять: "1-й армійський корпус народної міліції", низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий і "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК "Вагнер".

Вказано, що Мордвічев безпосередньо здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях.

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Серед іншого він віддав наказ захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська РФ руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців.

Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині.

За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення.

Наразі генерал-лейтенанту зс РФ Андрію Мордвічеву повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Теми: війнаМаріупольСБУ
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