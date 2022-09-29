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СБУ ідентифікувала генерала РФ, який наказав захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 10:55
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – "Азовсталь".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Воєнним злочинцем є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу зс РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

У його підпорядкування входять: "1-й армійський корпус народної міліції", низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий і "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК "Вагнер".

Вказано, що Мордвічев безпосередньо здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях.

Серед іншого він віддав наказ захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська РФ руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців.

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Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині.

За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення.

Наразі генерал-лейтенанту зс РФ Андрію Мордвічеву повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Теми: війнаМаріупольСБУ
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