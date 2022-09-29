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СБУ идентифицировала генерала РФ, который приказал захватить Мариуполь

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 10:55
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины установила личность российского военнослужащего, который отдал приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города - "Азовсталь".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Военным преступником является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК "Вагнер".

Указано, что Мордвичев непосредственно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.

Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска РФ разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.

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Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокирования и дальнейшего штурма "Азовстали" с безжалостным убийством украинцев, которые оставались внутри.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.

Сейчас генерал-лейтенанту ВС РФ Андрею Мордвичеву сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Темы: войнаМариупольСБУ
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