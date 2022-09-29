Фінляндія планує закрити кордон для російських туристів – ЗМІ

На 29 вересня заплановано ухвалення фінським урядом принципового рішення, яке дозволить суттєво скоротити кількість росіян, що подорожують до Фінляндії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Helsingin Sanomat.

За інформацією газети, нові прикордонні правила мають набути чинності вже в ніч з четверга на п'ятницю, якщо уряд не змінить вже попередньо узгоджений графік на своєму засіданні сьогодні, яке розпочнеться о 13:00.

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За попередніми оцінками, приїзд росіян до Фінляндії, можливо, зменшиться до половини від нинішнього рівня, але оцінити ефект складно. Ефект може бути меншим.

Уряд оголосить про рішення на пресконференції після засідання Урядової ради приблизно о 13.15.

На заході виступлять міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен та керівник підрозділу прикордонної інспекції Туомас Лаосмаа з Прикордонної охорони.

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За інформацією газети, нова політика нагадує прикордонну практику епохи коронавірусу, за винятком того, що обмеження на в'їзд в країну стосуються лише росіян і підстави для відмови у в'їзді в країну інші.

Таким чином, в основному кордон буде закритий для росіян, але в країну все ще можна потрапити з багатьох особливих причин. На практиці кордон закритий тільки для туристів.

Особливі підстави для в'їзду в країну були визначені більш-менш так само, як і під час періоду пандемії. Як і раніше, росіяни зможуть здійснювати візити за сімейними обставинами. Також вони зможуть в'їжджати до Фінляндії для навчання та виконання необхідних робіт. Серед особливих груп - дипломати. У списку є й інші обґрунтовані підстави. На цій підставі в країну можуть в'їхати, наприклад, представники опозиції.

До всіх пасажирів буде застосовуватися індивідуальний підхід.

У паспорті робитиметься запис про відмову у в'їзді в країну і, на власний розсуд, анулюється віза, якщо підстави для її дії закінчилися згідно з новим регламентом.

Це означає, що візи росіян, які приїжджають до Фінляндії в якості туристів, по суті, визнаються недійсними. У цьому випадку мандрівник більше не може в'їхати на територію ЄС, наприклад, з боку кордону іншої країни Шенгенської зони з візою, виданою Фінляндією.

Фінляндія була єдиною країною ЄС, через сухопутний кордон якої російські туристи потрапляли до інших країн Шенгенської зони. Країни Балтії та Польща заблокували в'їзд російських туристів раніше у вересні.

Як повідомлялося, протягом 19-25 вересня до країн Європейського Союзу з боку Росії в’їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше – сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації. Слід зазначити, що РФ розгорнула мобільний мобілізаційний пункт на кордоні з Фінляндією.