Финляндия планирует закрыть границу для российских туристов – СМИ

На 29 сентября запланировано принятие финским правительством принципиального решения, которое позволит существенно сократить количество россиян, путешествующих в Финляндию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Helsingin Sanomat.

По информации газеты, новые пограничные правила должны вступить в силу уже в ночь с четверга на пятницу, если правительство не изменит уже предварительно согласованный график на своем заседании сегодня, которое начнется в 13:00.

Реклама:

По предварительным оценкам, приезд россиян в Финляндию, возможно, уменьшится до половины от нынешнего уровня, но оценить эффект сложно. Эффект может быть меньше.

Правительство объявит о решении на пресс-конференции после заседания Правительственного совета примерно в 13.15.

На мероприятии выступят министр иностранных дел Пекка Хаависто, министр внутренних дел Криста Микконен и руководитель подразделения пограничной инспекции Туомас Лаосмаа из Пограничной охраны.

ВИДЕО ДНЯ

По информации газеты, новая политика напоминает пограничную практику эпохи коронавируса, за исключением того, что ограничения на въезд в страну касаются только россиян и основания для отказа во въезде в страну другие.

Таким образом, в основном граница будет закрыта для россиян, но в страну все еще можно попасть по многим особым причинам. На практике граница закрыта только для туристов.

Особые основания для въезда в страну были определены более или менее так же, как и во время периода пандемии. Как и раньше, россияне смогут совершать визиты по семейным обстоятельствам. Также они смогут въезжать в Финляндию для обучения и выполнения необходимых работ. Среди особых групп - дипломаты. В списке есть и другие обоснованные основания. На этом основании в страну могут въехать, например, представители оппозиции.

Ко всем пассажирам будет применяться индивидуальный подход.

В паспорте будет делаться запись об отказе во въезде в страну и, по собственному усмотрению, аннулируется виза, если основания для ее действия закончились согласно новому регламенту.

Это означает, что визы россиян, которые приезжают в Финляндию в качестве туристов, по сути, признаются недействительными. В этом случае путешественник больше не может въехать на территорию ЕС, например, со стороны границы другой страны Шенгенской зоны с визой, выданной Финляндией.

Финляндия была единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы попадали в другие страны Шенгенской зоны. Страны Балтии и Польша заблокировали въезд российских туристов ранее в сентябре.

Как сообщалось, в течение 19-25 сентября в страны Европейского Союза со стороны России въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей ранее - всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации. Следует отметить, что РФ развернула мобильный мобилизационный пункт на границе с Финляндией.