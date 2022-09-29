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В Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих росіян - розвідка

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 11:32
В Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих росіян - розвідка
фото ГУР

В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Російської федерації.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Вказано, що мобілізовані мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи зс РФ. В результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5.

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Для розміщення, за даними ГУР, планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано зс РБта місцевим радам.

Дослівно: "Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території рф. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.

Також влада РБ дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам зс РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни".

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Теми: розвідкавійнаРосіяБілорусь
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