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В Беларуси готовятся принять 20 тысяч мобилизованных россиян - разведка

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 11:32
фото ГУР

В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из Российской Федерации.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: Указано, что мобилизованные должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5.

Для размещения, по данным ГУР, планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были даны ВС РБ и местным советам.

Дословно: "После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.

Также власти РБ дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, которые недавно заехали на территорию страны".

Темы: разведкавойнаРосcияБеларусь
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