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Росіяни вдарили по Краматорську – 11 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 12:20
Росіяни вдарили по Краматорську – 11 поранених
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Російські військові обстріляли місто Краматорськ Донецької області, у результаті чого 11 людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, Радіо Свобода

Пряма мова Кириленка: "Одинадцять поранених цивільних – такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська". 

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Фото з Telegram Кириленка

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни завдали ударів по місту близько 9 ранку.  

 
Фото з Telegram Кириленка

Загарбники пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому.   

 
Фото з Telegram Кириленка

Кириленко підкреслив, що черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним залишатися на території області небезпечно.

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Він закликав людей евакуюватися, щоб не наражати себе на небезпеку.

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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