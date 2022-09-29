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Росіяни вдарили по Краматорську – 11 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 12:20
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Російські військові обстріляли місто Краматорськ Донецької області, у результаті чого 11 людей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, Радіо Свобода

Пряма мова Кириленка: "Одинадцять поранених цивільних – такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська". 

 
Фото з Telegram Кириленка

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни завдали ударів по місту близько 9 ранку.  

 
Фото з Telegram Кириленка

Загарбники пошкодили будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та Укртелекому.   

 
Фото з Telegram Кириленка

Кириленко підкреслив, що черговий удар по місту, яке не знаходиться безпосередньо на лінії фронту, вкотре доводить, що цивільним залишатися на території області небезпечно.

Він закликав людей евакуюватися, щоб не наражати себе на небезпеку.

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Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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