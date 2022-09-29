Россияне ударили по Краматорску – 11 раненых
Российские военные обстреляли город Краматорск Донецкой области, в результате чего 11 человек получили ранения.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, Радио Свобода
Прямая речь Кириленко: "Одиннадцать раненых гражданских – таковы последствия обстрела российскими оккупантами Краматорска".
Детали: По словам главы ОВА, россияне нанесли удары по городу около 9 утра.
Захватчики повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещения второй городской больницы и Укртелекома.
Кириленко подчеркнул, что очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, в который раз доказывает, что гражданским оставаться на территории области опасно.
Он призвал людей эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности.