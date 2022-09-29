Россияне ударили по Краматорску – 11 раненых

Российские военные обстреляли город Краматорск Донецкой области, в результате чего 11 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, Радио Свобода

Прямая речь Кириленко: "Одиннадцать раненых гражданских – таковы последствия обстрела российскими оккупантами Краматорска".

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Фото Из Telegram КириленкО

Детали: По словам главы ОВА, россияне нанесли удары по городу около 9 утра.

Фото Из Telegram КириленкО

Захватчики повредили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещения второй городской больницы и Укртелекома.

Фото Из Telegram КириленкО

Кириленко подчеркнул, что очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, в который раз доказывает, что гражданским оставаться на территории области опасно.

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Он призвал людей эвакуироваться, чтобы не подвергать себя опасности.