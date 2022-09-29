СБУ затримала колаборанта, якого росіяни призначили керувати окупованим Димером

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника, якого під час тимчасової окупації Київської області окупанти призначили так званим "заступником голови Димерської селищної ради".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За даними спецслужби, затриманий забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога.

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Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Російські окупанти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.

У разі відмови "здавати" українських воїнів ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником зс РФ з позивним "отєц Кіріл".

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За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств".

Саме там ворожий поплічник облаштував своє "робоче місце" і проводив зустрічі з місцевими жителями, яких намагався залучити до співпраці з окупантами.

Пряма мова: "Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".