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СБУ затримала колаборанта, якого росіяни призначили керувати окупованим Димером

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 12:44
фото СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника, якого під час тимчасової окупації Київської області окупанти призначили так званим "заступником голови Димерської селищної ради".

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За даними спецслужби, затриманий забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога.

Крім цього, колаборант брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі представників Товариства Червоного Хреста України. Російські окупанти "вибивали" з них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.

У разі відмови "здавати" українських воїнів ворог застосовував до людей психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником зс РФ з позивним "отєц Кіріл".

За даними слідства, колаборантом є місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді "заступника голови Димерської селищної ради" і "директора комбінату комунальних підприємств".

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Саме там ворожий поплічник облаштував своє "робоче місце" і проводив зустрічі з місцевими жителями, яких намагався залучити до співпраці з окупантами.

Пряма мова: "Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України. Але співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Солом’янський районний суд м. Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Теми: СБУвійна
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