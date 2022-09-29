СБУ задержала коллаборанта, которого россияне назначили руководить оккупированным Дымером
Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника, которого во время временной оккупации Киевской области оккупанты назначили так называемым "заместителем председателя Дымерского поселкового совета".
Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко
Детали: По данным спецслужбы, задержанный обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов к местам базирования врага.
Кроме этого, коллаборационист участвовал в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Российские оккупанты "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адреса проживания участников АТО.
В случае отказа "сдавать" украинских воинов враг применял к людям психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.
Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником ВС РФ с позывным "отец Кирилл".
По данным следствия, коллаборационистом является местный предприниматель, который добровольно согласился сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий".
Именно там вражеский приспешник обустроил свое "рабочее место" и проводил встречи с местными жителями, которых пытался привлечь к сотрудничеству с оккупантами.
Прямая речь: "После освобождения Дымера злоумышленник скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Соломенский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей".