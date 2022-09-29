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СБУ задержала коллаборанта, которого россияне назначили руководить оккупированным Дымером

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 12:44
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника, которого во время временной оккупации Киевской области оккупанты назначили так называемым "заместителем председателя Дымерского поселкового совета".

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: По данным спецслужбы, задержанный обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов к местам базирования врага.

Кроме этого, коллаборационист участвовал в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Российские оккупанты "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адреса проживания участников АТО.

В случае отказа "сдавать" украинских воинов враг применял к людям психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы.

Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником ВС РФ с позывным "отец Кирилл".

По данным следствия, коллаборационистом является местный предприниматель, который добровольно согласился сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий".

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Именно там вражеский приспешник обустроил свое "рабочее место" и проводил встречи с местными жителями, которых пытался привлечь к сотрудничеству с оккупантами.

Прямая речь: "После освобождения Дымера злоумышленник скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей".

Темы: СБУвойна
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