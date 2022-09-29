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Росіяни не пускають до Латвії українських біженців з окупованих територій – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 13:01
Фото visasam.ru

На пункті пропуску Бурачки у Псковській області Росії уже 4 дні не випускають громадян України, які, втікаючи від "руського міра", намагаються виїхати до Латвії.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "На пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати. У черзі зібралось близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди й маленькі діти, перебувають у жахливих умовах".

Деталі: За словами голови ОВА, про це йому через чат-бот повідомили самі біженці, які намагаються втекти з окупованих населених пунктів України через територію Росії.

Гайдай додав, що в черзі на цьому пункті пропуску чекають майже 1000 громадян. Люди бояться, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять.

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Теми: Луганська областьбіженціРосія
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