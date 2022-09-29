Россияне не пускают в Латвию украинских беженцев из оккупированных территорий – Гайдай

На пункте пропуска Бурачки в Псковской области России уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые, убегая от "русского мира", пытаются выехать в Латвию.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые хотят выехать. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасных условиях".

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Детали: По словам главы ОВА, об этом ему через чат-бот сообщили сами беженцы, которые пытаются бежать из оккупированных населенных пунктов Украины через территорию России.

Гайдай добавил, что в очереди на этом пункте пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.