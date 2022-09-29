Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне не пускают в Латвию украинских беженцев из оккупированных территорий – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 29 сентября 2022, 13:01
Россияне не пускают в Латвию украинских беженцев из оккупированных территорий – Гайдай
Фото visasam.ru

На пункте пропуска Бурачки в Псковской области России уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые, убегая от "русского мира", пытаются выехать в Латвию.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "На пункте пропуска Бурачки в Псковской области россияне уже 4 дня не выпускают граждан Украины, которые хотят выехать. В очереди собралось около 200 машин. Люди, среди которых инвалиды и маленькие дети, находятся в ужасных условиях".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, об этом ему через чат-бот сообщили сами беженцы, которые пытаются бежать из оккупированных населенных пунктов Украины через территорию России.

Гайдай добавил, что в очереди на этом пункте пропуска ждут почти 1000 граждан. Люди боятся, что после объявления результатов псевдореферендумов их вообще не выпустят.

Темы: Луганская областьбеженцыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Луганская область
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: