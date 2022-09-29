НАТО про "Північні потоки": Умисна атака зустріне рішучу відповідь

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО.

"Вся наявна наразі інформація вказує на те, що це є результатом навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування, що проводяться з метою визначення походження шкоди" - йдеться у заяві.

Члени Альянсу нагадали про своє зобов'язання бути готовими до примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб'єктами, стримувати їх і захищатися від них.

"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об'єднану і рішучу відповідь" - йдеться у заяві.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

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У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму".

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