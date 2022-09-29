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НАТО о "Северных потоках": Умышленная атака встретит решительный ответ

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 13:23
генсек нато йенс столтенберг, Getty Images

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Североатлантического совета.

Повреждение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую обеспокоенность НАТО.

"Вся имеющаяся сейчас информация указывает на то, что это является результатом умышленных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые с целью определения происхождения вреда", - говорится в заявлении.

Члены Альянса напомнили о своем обязательстве быть готовыми к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать их и защищаться от них. 

"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса встретит объединенный и решительный ответ", - говорится в заявлении.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

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В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море - следствие умышленных действий.

В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма".

Смотрите больше в видеоблоге "ЕП" о газовом плане Путина по шантажу друзей Украины в Европе.

Темы: Северный поток-2НАТОРосcияавария
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