Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО о "Северных потоках": Умышленная атака встретит решительный ответ

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 13:23
НАТО о Северных потоках: Умышленная атака встретит решительный ответ
генсек нато йенс столтенберг, Getty Images

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Североатлантического совета.

Повреждение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую обеспокоенность НАТО.

Реклама:

"Вся имеющаяся сейчас информация указывает на то, что это является результатом умышленных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследования, проводимые с целью определения происхождения вреда", - говорится в заявлении.

Члены Альянса напомнили о своем обязательстве быть готовыми к принудительному использованию энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами, сдерживать их и защищаться от них. 

"Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру членов Альянса встретит объединенный и решительный ответ", - говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море - следствие умышленных действий.

В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма".

Смотрите больше в видеоблоге "ЕП" о газовом плане Путина по шантажу друзей Украины в Европе.

Темы: Северный поток-2НАТОРосcияавария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: