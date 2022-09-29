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РФ перекинула в Україну до 80% своїх сил з-під кордону з Фінляндією і державами Балтії - FP

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 13:30

Росія перекинула для участі у війні в Україні більшість своїх сухопутних військ, які розташовувалися вздовж кордону з державами Балтії та Фінляндією. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише у своєму матеріалі Foreign Policy на основі інформації від трьох посадовців з європейських безпекових структур, які погодились коментувати на умовах анонімності.  

Відтягування сил з північного заходу почалося після перших значних втрат в Україні. Під кордонами з балтійськими державам та Фінляндією розміщувалися близько 30 тисяч військових. За інформацією співрозмовників, близько 80% з них вже кинули в Україну.

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"Відтягнення сил з цього регіону протягом останніх семи місяців було дуже значним", - зазначає анонімний співрозмовник з "нордичної країни". Перекинули у тому числі ракетні системи й засоби ППО. Водночас, за його словами, у регіоні все ще залишається російський флот, який розміщується в районі Кольського півострова, як і повітряні сили. 

Співрозмовники з балтійських держав кажуть, що в Україні опинилася й частина військових з Балтійського флоту РФ. 

Більшість військових, яких перекинули з північного заходу в Україну, входять до 6-ї армії, зараз вона задіяна у боях на півдні. 

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Водночас посадовці і з європейських країн, і з США вважають, що Росія продовжує залишатися загрозою для держав Балтії і перекинутим військам підготують заміну, незалежно від того, як далі будуть розвиватися події в Україні. 

Як повідомлялося, президент Естонії вважає, що військова загроза з боку Росії триватиме для його країни десятиліттями, а Фінляндія цього тижня вперше за десятиліття закрила ключове шосе для тренувань винищувачів.

Теми: РосіяФінляндіяарміявійна
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