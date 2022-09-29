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РФ перебросила в Украину до 80% своих сил от границы с Финляндией и Балтией – FP

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 13:30

Россия перебросила для участия в войне в Украине большинство своих сухопутных войск, которые располагались вдоль границы с государствами Балтии и Финляндией. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет в своем материале Foreign Policy на основе информации от трех должностных лиц из европейских структур безопасности, которые согласились комментировать на условиях анонимности.  

Оттягивание сил с северо-запада началось после первых значительных потерь в Украине. Под границами с балтийскими государствам и Финляндией размещались около 30 тысяч военных. По информации собеседников, около 80% из них уже бросили в Украину.

"Оттяжка сил из этого региона в течение последних семи месяцев была очень значительной", - отмечает анонимный собеседник из "нордической страны". Перебросили в том числе ракетные системы и средства ПВО. В то же время, по его словам, в регионе все еще остается российский флот, который размещается в районе Кольского полуострова, как и воздушные силы. 

Собеседники из балтийских государств говорят, что в Украине оказалась и часть военных с Балтийского флота РФ. 

Большинство военных, которых перебросили с северо-запада в Украину, входят в 6-ю армию, сейчас она задействована в боях на юге. 

В то же время чиновники и из европейских стран, и из США считают, что Россия продолжает оставаться угрозой для государств Балтии и переброшенным войскам подготовят замену, независимо от того, как дальше будут развиваться события в Украине. 

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Как сообщалось, президент Эстонии считает, что военная угроза со стороны России будет продолжаться для его страны десятилетиями, а Финляндия на этой неделе впервые за десятилетие закрыла ключевое шоссе для тренировок истребителей.

Темы: РосcияФинляндияармиявойна
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