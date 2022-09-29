На північному кордоні України за годину зафіксували понад 50 вибухів – ОК "Північ"
Четвер, 29 вересня 2022, 14:13
Вдень 29 вересня Росія завдала нових ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини, всього за одну годину зафіксовано 55 вибухів.
Джерело: ОК "Північ" в Facebook
Дослівно: "Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, за попередньою інформацією, зі ствольної артилерії) по території України з боку РФ в районі Соснівки та в район заказника "Шалигинський". За попередньою інформацією, є влучання у тваринний комплекс в Соснівці та пошкодження ЛЕП.
Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 в напрямку Сеньківки".
Деталі: ОК "Північ" повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про постраждалих серед населення немає інформації.
ВІДЕО ДНЯ