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На північному кордоні України за годину зафіксували понад 50 вибухів – ОК "Північ"

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 14:13
На північному кордоні України за годину зафіксували понад 50 вибухів – ОК Північ
Артилерія, фото з DEFENSE EXPRESS

Вдень 29 вересня Росія завдала нових ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини, всього за одну годину зафіксовано 55 вибухів.

Джерело: ОК "Північ" в Facebook 

Дослівно: "Близько 12:00-13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, за попередньою інформацією, зі ствольної артилерії) по території України з боку РФ в районі Соснівки та в район заказника "Шалигинський". За попередньою інформацією, є влучання у тваринний комплекс в Соснівці та пошкодження ЛЕП. 

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Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20-13:10 в напрямку Сеньківки".

Деталі: ОК "Північ" повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про постраждалих серед населення немає інформації.

Теми: Чернігівська областьСумська областьвибухкордон
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