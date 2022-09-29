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На северной границе Украины за час зафиксировали более 50 взрывов – ОК "Север"

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 14:13
Артиллерия, фото с DEFENSE EXPRESS

Днем 29 сентября Россия нанесла новые удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины, всего за один час зафиксировано 55 взрывов.

Источник: ОК "Север" в Facebook 

Дословно: "Около 12:00-13:00 наблюдатели зафиксировали 45 взрывов (приходы, по предварительной информации, из ствольной артиллерии) по территории Украины со стороны РФ в районе Сосновки и в район заказника "Шалигинский". По предварительной информации есть попадание в животный комплекс в Сосновке и повреждения ЛЭП. 

Еще 10 приходов (вероятно, миномет 120 мм) зафиксировали наблюдатели около 12:20-13:10 в направлении Сеньковки".

Детали: ОК "Север" сообщает, что потерь среди личного состава и техники нет. О пострадавших среди населения нет информации.

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Темы: Черниговская областьСумская областьвзрывграница
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