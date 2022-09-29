На кордоні почастішали конфлікти: ДПСУ закликає до порядку

Прикордонники наголошують, що забезпечують пропуск громадян на державному кордоні, керуючись виключно нормами законодавства і просять громадян не допускати створення конфліктних ситуацій.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Нагадаємо, що під час дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років для підтвердження підстав для виїзду за межі України мають надати відповідні підтверджуючі документи, а деякі взагалі не мають права на виїзд з України.

Проте такі громадяни, не зважаючи на встановлені обмеження, свідомо та навмисно вирушають на державний кордон та створюють конфліктні ситуації у пунктах пропуску, намагаючись використати конфліктну ситуацію для отримання дозволу на виїзд з України.

Щодобово прикордонникам на законних підставах доводиться виносити рішення про відмову в перетинанні кордону. Нерідко особи називають рішення, які їх не влаштовують – незаконними.

Наголошуємо, Державна прикордонна служба України діє в рамках чинного законодавства. Громадянам, які вважають, що їхні права порушені, рекомендуємо розв'язувати відповідні питання не шляхом конфлікту, а у правовий спосіб".

Деталі: Крім цього прикордонники наголосили, що за невиконання вимоги посадових осіб ДПСУ передбачена адміністративна відповідальність.

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Один з випадків конфліктної ситуації через відмову у пропуску студенту мав місце на Львівщині. В мережі поширили відео начебто затримання прикордонниками певної особи в одному з пунктів пропуску.

Користувачі, які поширили відео, повідомляють, що прикордонники діють незаконно стосовно громадян.

У ДПСУ ж натомість інформують, що вказаний громадянин уже вдев’яте намагався виїхати за кордон. Отримавши чергову відмову, 21-річний молодик почав обурюватися і відмовлявся покинути територію службового приміщення Держприкордонслужби та пункту пропуску загалом.

При цьому, при кожному факті відмови у перетинанні кордону на виїзд з України цьому молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники.

За злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі прикордонника під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних зі здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, відносно порушника було складено адміністративний протокол. Рішення про відповідальність будуть приймати судові органи.

Прикордонники закликають українців завчасно, до перетину кордону, уважно вивчати норми законодавства, що регламентують перетин кордону і не створювати конфліктних ситуацій.