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На границе участились конфликты: ГПСУ призывает к порядку

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 14:19
На границе участились конфликты: ГПСУ призывает к порядку
фото ГПСУ

Пограничники отмечают, что обеспечивают пропуск граждан на государственной границе, руководствуясь исключительно нормами законодательства и просят граждан не допускать создания конфликтных ситуаций.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Напомним, что во время действия военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для подтверждения оснований для выезда за пределы Украины должны предоставить соответствующие подтверждающие документы, а некоторые вообще не имеют права на выезд из Украины.

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Однако такие граждане, несмотря на установленные ограничения, сознательно и намеренно отправляются на государственную границу и создают конфликтные ситуации в пунктах пропуска, пытаясь использовать конфликтную ситуацию для получения разрешения на выезд из Украины.

Ежесуточно пограничникам на законных основаниях приходится выносить решение об отказе в пересечении границы. Нередко лица называют решения, которые их не устраивают - незаконными.

Подчеркиваем, Государственная пограничная служба Украины действует в рамках действующего законодательства. Гражданам, которые считают, что их права нарушены, рекомендуем решать соответствующие вопросы не путем конфликта, а правовым способом".

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Детали: Кроме этого пограничники отметили, что за невыполнение требования должностных лиц ГПСУ предусмотрена административная ответственность.

Один из случаев конфликтной ситуации из-за отказа в пропуске студенту имел место на Львовщине. В сети распространили видео якобы задержания пограничниками определенного лица в одном из пунктов пропуска.

Пользователи, которые распространили видео, сообщают, что пограничники действуют незаконно в отношении граждан.

В ГПСУ же взамен информируют, что указанный гражданин уже в девятый раз пытался выехать за границу. Получив очередной отказ, 21-летний молодой человек начал возмущаться и отказывался покинуть территорию служебного помещения Госпогранслужбы и пункта пропуска в целом.

При этом, при каждом факте отказа в пересечении границы на выезд из Украины этому молодому человеку документально доводилось решение об отказе, в котором указывались конкретные нормы законодательства, согласно которым действуют пограничники.

За злостное неповиновение законному распоряжению или требованию пограничника при исполнении им служебных обязанностей, связанных с осуществлением пограничного контроля в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины, в отношении нарушителя был составлен административный протокол. Решение об ответственности будут принимать судебные органы.

Пограничники призывают украинцев заблаговременно, до пересечения границы, внимательно изучать нормы законодательства, регламентирующие пересечение границы и не создавать конфликтных ситуаций.

Темы: Пограничная службаграница
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