США вважають ризик застосування Путіним ядерної зброї малим, але вищим, ніж раніше - CNN

Посадовці США вважають, що ймовірність застосування президентом РФ Владіміром Путіним тактичної зброї у війні проти України зараз - можливо найвища за увесь час після 24 лютого, але це все ще малоймовірно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, посилаючись на коментарі від багатьох посадовців з доступом до розвідданих, що погодилися коментувати на умовах анонімності.

Розвідка пильно стежить за будь-якими ознаками того, що розрахунок Путіна змінився, відтоді як він прямо натякнув на готовність застосувати ядерну зброю. Джерела кажуть, що ризики явно "підвищені", порівняно з ситуацією раніше протягом цього року.

Водночас, немає жодних вказівок на те, що Росія найближчим часом планує застосувати ядерну зброю і "загальна оцінка (ризику) не змінилася", коментує один зі співрозмовників.

Кілька співрозмовників з оборонної сфери США сказали, що зараз немає ніяких ознак того, що РФ почала переміщувати ядерну зброю. За їхніми словами, США скоріш за все помітять переміщення навіть невеликих тактичних боєголовок.

Тривалий час у США були переконані, що Путін серйозно задумається про ядерну зброю тільки тоді, коли побачить загрозу для своєї влади чи виникнуть обставини, які він вважатиме "екзистенційною загрозою" - що, втім, він може думати про свою поразку в Україні.

Загалом думка в адміністрації, що ризик вищий, ніж був раніше, грунтується у першу чергу на заявах Путіна й аналізі логіки його дій, на тлі останніх невдач в Україні - а не розвідданих про те, що Росія почала більш серйозно задумуватися про застосування ядерної зброї, розповіли двоє співрозмовників.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, чимало джерел визнають, що оцінки розвідкою "логіки рішень" Путіна можуть бути неточними і навіть несуттєво вищий ризик вже вартий занепокоєння, оскільки у Путіна залишається все менше способів досягти якогось успіху на полі бою.

Розмірковуючи над варіантами, як Росія потенційно може застосувати ядерну зброю, посадовці допускають, що одну тактичну боєголовку можуть підірвати над морем - як демонстрацію сили і спробу добитися поступок від України або Заходу. Потенційно можливе застосування тактичної ядерної зброї і по території України, як на полі бою, так і населеному пункту, і в цьому разі РФ негайно стане парією на міжнародному рівні. Частина співрозмовників переконані, що в такому разі кроки для ізоляції Росії почались би навіть з боку Китаю та Індії.

Раніше Financial Times, також з посиланням на джерела, розповідало, що у західних столицях вважають малоймовірним застосування РФ ядерної зброї, але продумують сценарії реагування.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім вже попередив Кремль про "катастрофічні" наслідки для РФ у разі застосування ядерної зброї.

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди" Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні