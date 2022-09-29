США считают риск применения Путиным ядерного оружия небольшим, но выше, чем раньше - CNN

Чиновники США считают, что вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического оружия в войне против Украины сейчас, возможно, самая высокая за все время после 24 февраля, но это все еще маловероятно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии от многих должностных лиц с доступом к разведданным, которые согласились комментировать на условиях анонимности.

Разведка пристально следит за любыми признаками того, что расчет Путина изменился, с тех пор как он прямо намекнул на готовность применить ядерное оружие. Источники говорят, что риски явно "повышены" по сравнению с ситуацией ранее в течение этого года.

В то же время, нет никаких указаний на то, что Россия в ближайшее время планирует применить ядерное оружие и "общая оценка (риска) не изменилась", комментирует один из собеседников.

Несколько собеседников из оборонной сферы США сказали, что сейчас нет никаких признаков того, что РФ начала перемещать ядерное оружие. По их словам, США скорее всего заметят перемещение даже небольших тактических боеголовок.

Долгое время в США были убеждены, что Путин серьезно задумается о ядерном оружии только тогда, когда увидит угрозу для своей власти или возникнут обстоятельства, которые он будет считать "экзистенциальной угрозой" - что, впрочем, он может думать о своем поражении в Украине.

В целом мнение в администрации, что риск выше, чем был раньше, основывается в первую очередь на заявлениях Путина и анализе логики его действий, на фоне последних неудач в Украине - а не разведданных о том, что Россия начала более серьезно задумываться о применении ядерного оружия, рассказали двое собеседников.

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В то же время, многие источники признают, что оценки разведкой "логики решений" Путина могут быть неточными и даже несущественно высокий риск уже стоит беспокойства, поскольку у Путина остается все меньше способов достичь какого-то успеха на поле боя.

Размышляя над вариантами, как Россия потенциально может применить ядерное оружие, чиновники допускают, что одну тактическую боеголовку могут взорвать над морем - как демонстрацию силы и попытку добиться уступок от Украины или Запада. Потенциально возможно применение тактического ядерного оружия и по территории Украины, как на поле боя, так и населенному пункту, и в этом случае РФ немедленно станет парией на международном уровне. Часть собеседников убеждены, что в таком случае шаги для изоляции России начались бы даже со стороны Китая и Индии.

Ранее Financial Times, также со ссылкой на источники, рассказывало, что в западных столицах считают маловероятным применение РФ ядерного оружия, но продумывают сценарии реагирования.

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом уже предупредил Кремль о "катастрофических" последствиях для РФ в случае применения ядерного оружия.